Ponte faz mudanças contra o Remo O time da Ponte Preta sofrerá novas mudanças para enfrentar o Remo-PA, nesta quarta-feira,em Campinas, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. O experiente zagueiro Ronaldão, suspenso com dois amarelos, e o lateral Carlos Alexandre, expulso no jogo de ida, estão de fora. Mas o técnico Nelsinho não parece preocupado com a situação. Ele praticamente já definiu os substitutos para este jogo. Na direita deve improvisar André Santos, que voltou aos treinos normais depois de longo período de recuperação de uma lesão no joelho direito. No meio da defesa, Alex Oliveira deve formar a dupla com Rodrigo. Três jogadores estarão de volta em relação ao time que perdeu para o Botafogo, por 2 a 1: o goleiro Alexandre, o lateral-esquerdo Elivélton e o meia Piá. O técnico Nelsinho Baptista vai comandar os jogadores, nesta terça-feira, em dois períodos. Como perdeu o primeiro jogo, em Belém, por 3 a 2, agora a Ponte precisa vencer por um gol de diferença, mas respeitando o regulamento que prevê o peso dobrado em gol fora de casa. "Treinei normalmente estes dias e estou louco para jogar", comentou o meia Piá, que não poderá enfrentar o Botafogo, domingo, pelo Campeonato Paulista. Ele foi expulso contra o Rio Branco, ainda na fase classificatória, e cumprirá dois jogos de suspensão.