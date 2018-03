Ponte faz reunião para melhorar o clima A derrota para o Atlético Sorocaba (2 a 1), a perda da invencibilidade e as fortes declarações feitas pelo meia Piá após o jogo (ele chegou a chamar os companheiros de mariposas e "bambis"), não criaram crise alguma na Ponte Preta. Pelo menos é o que garante o técnico Estevam Soares. "É lógico que depois de uma derrota não estaríamos contentes, mas é só isso", explicou. Na manhã desta terça-feira, os jogadores fizeram uma reunião, sem a presença de dirigentes e comissão técnica, para "lavar a roupa suja". "Ele (Piá) estava nervoso após a vitória e disse para aumentar o brio dos jogadores. Não existe crise", disse o goleiro Lauro, garantindo que o time já está concentrado para enfrentar o Rio Branco. Com essa página virada, Estevam Soares começa a traçar os planos para o jogo decisivo de domingo contra o time de Americana, em Campinas. Uma vitória garante a segunda colocação no Grupo 1 do Campeonato Paulista, mas, em casos de derrota, até a classificação fica ameaçada. Em princípio, o time escalado pelo técnico deve ser o mesmo que venceu o Corinthians (2 a 1), há duas rodadas. Após cumprirem suspensão, o lateral-direito André Cunha e o volante Romeu podem voltar aos lugares de Márcio Goiano e Rafael Ueta, respectivamente. A Ponte ocupa a vice-liderança do Grupo 1, com 13 pontos, nove a menos que o líder São Paulo.