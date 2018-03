Ponte festeja convocação de goleiro O goleiro da Ponte Preta, Alexandre Negri, foi convocado pelo técnico Ricardo Gomes para Seleção olímpica, nesta terça-feira à tarde, para a disputa da Copa Ouro, que acontecerá de 12 a 27 de junho nos EUA e no México. A notícia da convocação deixou o goleiro extasiado. "Estava ansioso por essa convocação. Estou muito contente e vou continuar fazendo meu trabalho para que outras convocações apareçam", disse o goleiro, que recebeu uma pancada no tornozelo no treino de segunda, dando susto. Mas os médicos aliviaram o atleta e disseram que não passou de um "leve choque". A convocação de Negri já era esperada, pois o técnico Ricardo Gomes rasgou elogios ao atleta durante um programa de televisão de canal fechado. Pouco tempo depois, o treinador veio a Campinas para assistir ao dérbi, clássico contra o Guarani. Mas ele foi claro: "Não vim aqui apenas para ver o Negri". Duas semanas depois veio a convocação do jovem que foi revelado nas categorias de base da Ponte Preta. Natural de Vinhedo, cidade da região de Campinas, Negri fez sua primeira partida como titular da Ponte Preta aos 20 anos, em 2001, contra o Internacional-RS, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro, de 22 anos e 1,83m, ficou marcado positivamente perante à torcida após a defesa de um pênalti no dérbi, cobrado por Edu Dracena, atualmente no Cruzeiro, na Liga Rio São Paulo de 2002. Na ocasião, o empate em 1 a 1, acabou livrando a Ponte do rebaixamento e culminou com o descenso do Guarani. Com sua saída, Lauro deverá ser o titular na posição do time durante o Campeonato Brasileiro. Tradição - A Ponte Preta é famosa por ter seus goleiros da base convocado à Seleção Brasileira de Futebol. Waldir Peres, que foi titular na Copa do Mundo de 1982, na Espanha, se destacou no futebol defendendo a Ponte Preta. Carlos, que foi titular na Copa do Mundo de 1986, no México, e reserva em 1978 (Argentina) e 1982 (Espanha) também foi a grande estrela do time entre 1975 e 1983. Por coincidência, Carlos nasceu na mesma cidade que Negri: Vinhedo. O atual preparador de goleiros do clube, João Brigatti, que passou por quase todas as seleções das categorias de base do Brasil, foi campeão mundial de juniores no Mundial do México, em 1982. A Ponte, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, se prepara para enfrentar o Vitória, domingo, em Salvador.