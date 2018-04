Ponte ganha do Americano em Campos A Ponte Preta derrotou o Americano por 3 a 2, nesta quarta-feira à noite, no estádio Godofredo Cruz, em Campos. Com isso, o time de Campinas chegou aos 7 pontos e é um dos líderes do Torneio Rio-São Paulo. A equipe carioca, que perdeu seus três jogos na competição, já virou um dos candidatos ao rebaixamento. Mesmo sem seu artilheiro, o atacante Washington, que está na seleção brasileira, a Ponte conseguiu uma boa vitória fora de casa. Mas foi o Americano que saiu na frente, aproveitando uma falha na marcação adversária. Aos 21 minutos, Jack Jones foi derrubado na área pelo zagueiro Rodrigo. Ele próprio bateu o pênalti e fez 1 a 0. O empate da Ponte também saiu numa cobrança de pênalti. Aos 34 minutos, Fabinho e Lucas trocaram passes e, dentro da área, o zagueiro Marcelo cortou a bola com a mão. Elivélton bateu e deixou tudo igual. A resposta do time de Campos veio rápido. Aos 36, o goleiro Ronaldo tentou cortar a bola, mas errou feio. Andrinho aproveitou e fez 2 a 1 para o Americano. De pênalti, novamente, a Ponte chegou ao empate. Aos 45 minutos, o zagueiro Marcelo colocou a mão na bola para evitar um gol. Na cobrança, Elivélton fez mais um: 2 a 2. No segundo tempo, o técnico Vadão colocou o time de Campinas no ataque, trocando Jean e Carlos Alexandre por Adrianinho e Paulo César. As mudanças deram resultado. O gol da vitória saiu aos 36, quando o estreante Lucas marcou após cruzamento perfeito de Elivélton.