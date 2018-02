Ponte ganha e Botafogo é novo lanterna Apesar da má atuação, um gol aos 46 minutos do segundo tempo deu a vitória para a Ponte Preta, por 1 a 0, contra o Botafogo, neste domingo à tarde, no estádio Caio Martins, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca, que agora é a última colocado na tabela de classificação, dominou a partida e criou várias oportunidades, desperdiçadas por seus jogadores, e terminou punida por sua deficiência técnica. Com o resultado, o Botafogo continuou sem vencer no Brasileiro e passou a ser o lanterna da competição, com cinco pontos. Já a Ponte Preta, somou 17 No início da partida, a impressão foi a de que o Alvinegro quebraria o jejum de triunfos, já que impôs seu ritmo de jogo desde o primeiro minuto. Aos 17 minutos, o meia Camacho, do Botafogo, já havia desperdiçado duas boas oportunidades de gol. O jogo violento fez com que o juiz Alício Pena Júnior expulsasse aos 32 minutos o volante Túlio, do Botafogo, e, nove minutos depois foi a vez de a Ponte Preta ficar com menos um atleta: o atacante Weldon. No segundo tempo, o panorama da partida não se modificou. O Botafogo atacou e a Ponte Preta se defendeu. Camacho, e o atacante Luizão, pelo Botafogo, foram os principais articuladores do setor ofensivo. O artilheiro do time carioca, em um chute, por cobertura, aos 29 minutos, acertou a bola no travessão do goleiro Lauro. Incentivado por seus torcedores, mesmo com o excesso de oportunidades desperdiçadas, o Botafogo passou a atacar com mais intensidade e se descuidou da marcação, cedendo os contra-ataques à Ponte Preta. O time paulista por pouco não inaugurou o marcador em chutes do lateral esquerdo André Cunha e o meia Romeu. Aos 37 minutos, o atacante argentino Estévez, que fez sua estréia no Botafogo, foi expulso. O jogador, anteriormente punido com o cartão amarelo, colocou a mão na bola e recebeu o cartão vermelho. A saída de Estévez facilitou ainda mais os avanços da Ponte Preta, que acabou conseguindo marcar seu gol já nos descontos. Após uma confusão na área, a bola sobrou para o zagueiro Alexandre, que na entrada da pequena área tocou de esquerda, sem defesa para o goleiro Jefferson, aos 46 minutos. Antes de terminar a partida, o Botafogo ainda perdeu a oportunidade de empatar, aos 48 minutos. Uma bola cabeceada pelo lateral-direito Ruy acertou a trave.