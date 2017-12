Ponte ganha folga após levar bronca Os jogadores da Ponte Preta receberam uma bronca do vice-presidente Marco Antônio Eberlin, logo após o empate com o Vasco da Gama, em 2 a 2, domingo, em São Januário, no Rio de Janeiro. O resultado foi recebido com sentimento de derrota para o time campineiro, porque o gol de empate vascaíno saiu aos 44 minutos do segundo tempo, quando a vitória parecia já garantida. "Perdemos dois pontos importantes dentro da nossa corrida para garantir uma vaga na Copa Sul-Americana. No final do jogo é preciso dar o sangue para não sofrer surpresas", comentou, mais calmo, o dirigente, nesta segunda-feira. A Ponte deixou de quebrar um tabu histórico, porque jamais venceu um time carioca, em jogos oficiais, na cidade do Rio de Janeiro. Apesar do empate, a Ponte continua em nono lugar, agora com 58 pontos. Depois da bronca e do retorno a Campinas, o elenco ganhou folga e só se apresenta nesta terça-feira à tarde, então para iniciar os treinos visando o jogo diante do São Caetano, domingo, às 18 horas, no Majestoso. A única baixa é o meia-atacante Júlio César, que recebeu o terceiro cartão amarelo, em São Januário. Ele vinha sendo fundamental no esquema do técnico Nenê Santana, uma vez que realizava a função de homem de ligação entre o meio campo e o ataque, dentro da variação tática do 4-4-2 com o 4-3-3. "Ele fará falta porque tinha se encaixado bem nesta função. Mas vamos tentar substituí-lo com o Lindomar ou com o Danilo, que também têm características parecidas", comentou o técnico. Por outro lado, o zagueiro Gustavo, após cumprir suspensão, volta a ser opção.