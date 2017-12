Ponte ganha mais dois problemas O técnico Nenê Santana ainda não confirmou o time da Ponte Preta para o jogo contra o Grêmio, sábado, às 18h10, em Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul. Afinal, ele ganhou dois problemas de última hora. O volante Marcus Vinícius sentiu uma lesão no tornozelo e deverá ficar fora da partida. Outro contundido é o ala-esquerdo Luciano Baiano, que sentiu fortes dores no abdômen e também pode virar desfalque. "Infelizmente tivemos problemas com dois jogadores importantes. Vamos esperar até sexta-feira para confirmar a escalação", explicou Nenê. Diante destes problemas, o técnico da Ponte se viu obrigado a mudar o esquema tático. Sai o 4-4-2 e entra o 3-4-3, utilizando Luís Carlos como terceiro zagueiro no lugar de Marcus Vinícius, ao lado de Gustavo e Rafael Santos. Para a vaga de Luciano Baiano, que vinha jogando improvisado na ala, Bill é a melhor opção, agora recuperado de contusão. Além disso, os volantes Romeu e Ricardo Conceição, com três cartões amarelos, cumprirão suspensão automática. A Ponte Preta é a nona colocada no Campeonato Brasileiro, com 58 pontos, e mantém seu objetivo de garantir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2005.