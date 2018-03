Ponte goleia Botafogo em jogo-treino Em jogo treino realizado no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, a Ponte Preta goleou o Botafogo local, nesta sexta-feira à tarde, por 5 a 0. Mas o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, preferiu não se empolgar com o resultado elástico. Par a ele, seu time está numa fase mais adiantada de treinamento visando o Campeonato Brasileiro da Série A . Os gols da Ponte foram marcados por Hernani, Mineiro, Macedo, Roberto e Izaias. Para a direção do clube, está encerrado o ciclo de contratações. Já chegaram ao Majestoso os laterais Luciano Baiano e Daniel; o zagueiro Marinho; os meias Alex Oliveira e Hernani; o atacante Basílio e o goleiro Hiran.