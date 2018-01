Ponte goleia Lusa e assegura vaga A Ponte Preta garantiu sua classificação antecipada às semifinais do Campeonato Paulista ao golear a Portuguesa de Desportos, por 5 a 1, neste domingo, em Campinas. Com 28 pontos, o time campineiro é o primeiro a se garantir e, agora, sonha com o inédito título paulista. "Este é o nosso principal objetivo", dizia o técnico Nelsinho Baptista, abraçado ao presidente Sérgio Carnielli, no festivo vestiário do clube. Situação difícil mesmo é da Portuguesa, que perdeu seu segundo jogo seguido por cinco gols - na última rodada tinha perdido para o Corinthians, por 5 a 2. A Portuguesa só tem 18 pontos, praticamente fora das semifinais do Paulistão. Mesmo tendo surpreendido na formação do time, ao escalar três atacantes, o técnico Candinho colocou a Portuguesa na defesa, bloqueando as principais jogadas ofensivas da Ponte Preta. E para chegar à vitória, a Portuguesa esperava o momento certo de contra-atacar. O desenho tático da Ponte também era semelhante, com três homens de marcação - Fabinho, Mineiro e Dionísio - e o meia Piá ganhando liberdade para encostar nos atacantes Macedo e Washington. Mas as principais chances foram da Ponte Preta, que tomou as iniciativas ofensivas, aproveitando o apoio maciço de sua torcida e garantir a vaga antecipada nas semifinais do Paulistão. Numericamente a Ponte foi superior, criando seis chances reais para abrir o placar. A mais bonita aconteceu aos 17 minutos, quando o zagueiro Rodrigo quase abriu o placar com uma bicicleta, mas o goleiro Carlos Germano fez grande defesa. Quando não pegou os chutes dos atacantes, o goleiro contou com a sorte, como no cruzamento de Elivélton, que bateu na trave. Mas nem a grande atuação de Carlos Germano e muito menos a sorte salvaram a Portuguesa no segundo tempo. Logo aos dois minutos, Macedo abriu o placar aproveitando de cabeça o cruzamento, na medida, de Elivélton. O mesmo Elivélton deu um passe milimétrico, nas costas da defesa, para Washington marcar o segundo gol aos dez minutos. Ele aguardou a saída do goleiro para marcar. No banco de reservas, Candinho apressou em mudar o time. E até ficou animado quando Mancini foi derrubado por Elivélton, dentro da grande área. O próprio Mancini cobrou o pênalti, aos 12 minutos, diminuindo o placar: 2 a 1. Apesar das entradas de Irênio, Ricardo Lopes e Hernani, a Portuguesa não ganhou muita força ofensiva e acabou sofrendo o terceiro gol, num bonito lance de Dionísio. O ala Elivélton cobrou a falta rapidamente, deixando para Dionísio que driblou dois zagueiros e chutou cruzado. A bola ainda bateu na trave antes de entrar, aos 29 minutos. Dez minutos depois, Washington voltou a balançar as redes. Depois da cobrança de falta de Elivélton, o atacante chutou forte e a bola ainda desviou na defesa, enganando o goleiro Carlos Germano. Este foi o 12º gol de Washington, isolando-se na artilharia do Paulista. O ala Elivélton, melhor em campo, ganhou como prêmio o seu gol aos 44 minutos, chutando forte de fora da área, completando a goleada da Ponte. Festa da torcida da Ponte Preta, que deixou o Majestoso comemorando a classificação antecipada às semifinais. Mais de 12 mil torcedores empurraram o time para a sétima vitória em casa.