Ponte goleia o Remo e se classifica A Ponte Preta goleou o Remo por 4 a 1, nesta quarta-feira à noite, em Campinas, e garantiu a vaga nas quartas-de-final da Copa do Brasil. Seu próximo adversário é o Fortaleza-CE, que eliminou o Bahia. Agora, o pensamento da Ponte se volta para o jogo decisivo contra o Botafogo-SP, domingo, também no Moisés Lucarelli, pelas semifinais do Campeonato Paulista. No primeiro jogo, em Belém, o Remo tinha vencido por 3 a 2 e precisava apenas do empate para ficar com a vaga. Mas a Ponte não deu chances ao adversário e abriu o placar logo aos dois minutos, com gol de Piá, após jogada de Washington. O time paraense ainda esboçou uma reação aos 15, quando o meia Marco Aurélio perdeu a bola no meio-de-campo, armando o contra-ataque adversário. O atacante Rosivaldo invadiu a grande área e chutou cruzado: 1 a 1. Marco Aurélio se redimiu do erro e desempatou o jogo aos 30 minutos, depois que a bola tocou nas costas do zagueiro Cametá. O atacante Washington aproveitou a pressão da Ponte sobre o adversário e deixou sua marca. Aos 39 minutos, ele fez 3 a 1 e aos 44, batendo pênalti sofrido por ele próprio, ampliou para 4 a 1. Foi o seu 7º gol na Copa do Brasil, confirmando sua condição de principal artilheiro da competição. Apesar de já estar goleando, a Ponte Preta voltou para o segundo tempo determinada a ampliar a vantagem. Teve quatro grandes chances de gol, mas não conseguiu marcar. A partir dos 15 minutos, o time de Campinas passou a tocar a bola e guardar energias para o confronto diante do Botafogo, que pode garantir uma vaga na final do Paulistão.