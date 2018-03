Ponte, Grêmio e Coritiba classificados Já estão definidos três semifinalistas da Copa do Brasil. Na rodada da tarde desta quarta-feira, Ponte Preta, Grêmio e Coritiba garantiram suas vagas. O outro classificado será conhecido à noite, quando Atlético-PR e Corinthians se enfrentam em Curitiba. Um dos confrontos da próxima fase da competição também já está certo: Grêmio x Coritiba. A Ponte não teve dificuldades para se classificar. Depois de ter perdido por 1 a 0 no Ceará, goleou o Fortaleza por 5 a 2, em Campinas. O Coritiba arrancou um empate em 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, e, como havia vencido em casa por 3 a 2, também garantiu sua vaga. Já o Grêmio conseguiu sua segunda vitória no confronto com o São Paulo. Na primeira partida, em Porto Alegre, fez 2 a 1 e nesta quarta-feira, mesmo no Morumbi, ganhou por 4 a 3.