Ponte improvisa contra o São Paulo Ainda com o time desfigurado, a Ponte Preta enfrentará o São Paulo nesta quarta-feira, às 20h30, no Morumbi, na estréia do Campeonato Paulista pelo Grupo 1. Sem poder contar com alguns de seus reforços, como o volante Marcus Vinícius e o atacante Weldon - eles não foram inscritos dentro do prazo para a primeira rodada -, o técnico Estevam Soares teve fazer várias improvisações. Ainda com o grupo em formação, o treinador confirmou que começará jogando no esquema 3-6-1. Sem atacantes à disposição, o meia Rafael Ueta deve ser improvisado no ataque. "Sabemos que não é a formação ideal. Mas, no momento, o melhor opção é essa improvisação", justificou Estevam. Além de Marcus Vinícius e Weldon, outro contratado deverá ficar fora do jogo com o time da Capital. O zagueiro Alexandre, que está seis quilos acima do peso, sente dores na coxa direita e será submetido a exames antes da partida. Caso não tenha condições de atuar, Luís Carlos será o substituto. A defesa ainda contará com o goleiro Lauro e os zagueiros Gabriel e Alan. O congestionado meio-campo, terá o volante Ângelo improvisado na ala-direita e Bill na esquerda. Na proteção à defesa jogarão o experiente Romeu e Carlinhos, ainda do time de juniores, enquanto Piá e André Cunha serão os responsáveis pela armação.