Ponte improvisa de novo no ataque Ainda sem poder contar com o atacante Weldon, o técnico Estevam Soares terá que improvisar novamente o ataque da Ponte Preta para o jogo deste domingo, contra a Portuguesa Santista, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela segunda rodada no Campeonato Paulista. O contrato do atacante com o Santos se encerrou nesta sexta-feira, impedindo sua inscrição imediata. A única mudança em relação ao time que empatou sem gols com o São Paulo, na estréia, será a entrada de Luís Carlos na vaga de Alexandre, contundido. No ataque devem continuar improvisados os meias Rafael Ueta e Kléber. A Ponte está muito perto de anunciar mais alguns reforços para o Paulistão. O atacante Anselmo, do Palmeiras, é um dos nomes pretendidos e pode ser contratado ainda neste fim de semana. Outros que também interessam são o lateral-direito Chiquinho, do Fortaleza, e o atacante Sandro Hiroshi, ex-São Paulo e que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Figueirense.