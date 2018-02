Ponte improvisa defesa em Salvador A Ponte Preta vai se despedir no Campeonato Brasileiro contra o Vitória, domingo às 16 horas, no Estádio Barradão, em Salvador, sem sua defesa titular. Luís Carlos e Tiago Messias devem formar a nova dupla com a missão de evitar que aumente o saldo de gols negativo do time, o maior da competição, com 31 gols negativos (41 gols marcados e 72 sofridos). Luís Carlos atuou vários jogos, mas Tiago Messias teve apenas uma participação. Ele é jovem, considerado uma promessa no clube, sendo mais conhecido por ser irmão do volante Fabinho, do Santos, e que já atuou na Ponte Preta em duas oportunidades. Mas os problemas do técnico Nenê Santana não são apenas esses. Do time considerado titular, ele não poderá contar com cinco jogadores. O zagueiro Gustavo, o lateral-esquerdo Bill e o meia Lindomar estão suspensos. O volante Romeu, que vai operar a garganta, pediu dispensa e o zagueiro Alexandre, que não aparece para treinar há três dias, não será escalado. O zagueiro Rafael Santos estava escalado, mas uma contusão no tornozelo já o tirou do jogo final na Bahia. O volante Marcus Vinícius, que não renovará contrato, também deve ficar de fora. Outros reservas também estão fora dos planos como o meia Júlio César e o atacante Washington. O atacante Roger, apontado como promessa do clube, já manifestou o desejo de ser emprestado. O Vasco da Gama seria seu destino. Com tantos desfalques, Nenê Santana vai definir o time somente no coletivo desta sexta-feira à tarde. A Ponte Preta ocupa a 11ª posição no Campeonato Brasileiro, com 61 pontos, e vai apenas cumprir tabela diante do Vitória, que precisa dos três pontos para tentar fugir do rebaixamento para a Série B.