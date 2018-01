Ponte inicia limpeza e dispensa oito A operação limpeza começou na Ponte Preta. Na manhã desta sexta-feira a diretoria anunciou oito dispensas. O goleiro Cláudio, os zagueiros Galeano e Preto, os meias Luciano Santos e Gabriel e os atacantes Zé Carlos e Izaías. Destes nomes o mais surpreendente foi a saída de Izaías. O jogador que marcou nove gols no último Brasileiro, ganhou prestígio junto aos torcedores. No entanto, isto não foi suficiente para sua permanência. A boa notícia fica por conta da renovação do zagueiro Rafael Santos. Ele prorrogou seu contrato até abril de 2006. O jogador, de 20 anos, vinha sendo objeto de desejo do São Paulo e após o vencimento do seu vínculo com a Ponte, o Morumbi deverá ser o destino do jogador. De maneira oficial, a Ponte ainda não anunciou nenhuma contratação para 2006, mas extra-oficialmente o goleiro Jean (ex-Guarani) e o volante Marcos Paulo já estão apalavrados com a Ponte. Além deles, o volante Ary e o atacante Neto Potiguar, ambos do Bahia, podem ser apresentados a qualquer momento. A Ponte Preta estréia no Campeonato Paulista no dia 11 de janeiro, contra o Marília, no estádio Moisés Lucarelli.