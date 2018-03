Ponte inicia nova caminhada no Brasileiro Depois de confirmada a perda de quatro pontos na Justiça Desportiva pelo uso irregular do volante Roberto no empate por 1 a 1 com o Inter-RS e na vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, a Ponte Preta acabou caindo para a lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas três pontos. Justamente por isso, os jogadores e o técnico Abel Braga querem esquecer o que passou e, para eles, o Brasileiro está começando neste domingo, quando enfrentam o Atlético-MG, às 16 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, pela sétima rodada. Sem reforços e com vários jogadores formados em casa, o experiente técnico Abel Braga tenta explorar ao máximo o "amor à camisa" dos novos meninos do Majestoso. Se o time vai ganhar ele não garante, mas que vai correr é uma certeza. "Nunca vai faltar garra e disposição do time. Espiritualmente e psicologicamente estamos bem preparados. Além disso, os meninos estão voando na parte física", completou o técnico, elogiando o fisicultor Cristiano Nunes, que recentemente apresentou trabalho de pesquisa num congresso da Fifa, em Portugal. Para este jogo, algumas mudanças deverão acontecer em relação ao time que empatou sem gols com o Figueirense, em Florianópolis na última rodada. Sem poder contar com o lateral-direito Mantena, suspenso, o prata-da-casa Dênis faz sua estréia como titular justamente diante de sua torcida. Marquinhos, contratado junto ao Bangu, pode aparecer no banco de reservas. No meio-campo, Abel Braga terá uma nova dupla de volantes. Roberto volta de suspensão e Romeu, ex-Corinthians e Remo, faz sua estréia com a camisa da Ponte Preta diante do Atlético-MG. "São dois jogadores experientes e que darão mais consistência ao setor", aposta. O goleiro Alexandre Negri, com entorse no tornozelo, e o atacante Sérgio Alves, com dores musculares, foram poupados dos últimos treinos, mas estão confirmados.