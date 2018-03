Ponte inicia reformulação e libera zagueiro Wesley Matos

A tão prometida reformulação no elenco da Ponte Preta para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro começou na tarde desta terça-feira quando o zagueiro Wesley Matos foi liberado pela diretoria alvinegra e confirmado como reforço do Vila Nova, onde se destacou no ano passado.

+ Confira a classificação do Campeonato Paulista

O defensor de 31 anos foi o primeiro reforço anunciado pela Ponte Preta para a temporada 2018 e chegou com status de titular, mas na pré-temporada acabou sendo preterido por Renan Fonseca e Luan Peres. Nestes três meses em Campinas, Wesley Matos foi relacionado em 13 jogos e atuou apenas por 68 minutos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além da reformulação no elenco, a diretoria pontepretana trabalha para definir quem será o treinador na Série B. O nome mais forte é de Doriva, que trabalhou no clube em 2015 e está no Novorizontino. Desempregado desde que deixou o Juventude em fevereiro, Antônio Carlos Zago corre por fora.

Ainda sob o comando interino de João Brigatti, a Ponte Preta enfrenta o Sampaio Corrêa nesta quinta-feira, no Castelão, pela terceira fase da Copa do Brasil. Na partida de ida, em Campinas, os dois times ficaram no empate sem gols. Uma vitória simples ou empate com gols classifica os campineiros.

A delegação viajou para São Luis na tarde desta terça-feira e Brigatti vai comandar o último treinamento nesta quarta-feira, quando define o time. O lateral Jeferson está suspenso, enquanto o meia Léo Artur ficou em Campinas por reclamar de dores na coxa.