Ponte já começa preparação para Brasileiro Eliminada do Paulistão, a diretoria da Ponte Preta quer largar na frente na preparação para o Campeonato Brasileiro, que começa no próximos mês. A reapresentação do elenco aconteceu nesta quarta-feira pela manhã, no estádio Moisés Lucarelli. Para realizar uma boa competição, o técnico Estevam Soares esteve reunido com o preparador físico Luís Fernando Goulart e o vice-presidente Marco Erbelin fazendo a programação da inter-temporada. No planejamento, existe a possibilidade de o time passar uma semana na cidade de Juquiá. A comissão técnica da Ponte teve uma boa notícia já no início das avaliações físicas. O meia Kléber corria o risco de ser submetido a uma cirurgia no joelho, mas um exame detalhado de ressonância magnética descartou essa possibilidade. Sem precisar ser operado, ele fará apenas um tratamento de fisioterapia no departamento médico do clube. Diretoria e comissão técnica também já têm em mãos uma lista de possíveis reforços. Alguns nomes estão até descartados, como o centroavante Tuta, do Coritiba, por causa do alto salário, e o meia Fernando Fumagalli, do Santo André, que acertou com o Marília. O meia Vânder, do Santo André, está quase certo. O clube já contratou o zagueiro Gustavo, revelado pelo Guarani, e o meia Terrão, do Juventus.