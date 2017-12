Ponte já pensa em super-retranca A Ponte Preta quer dar cabo ao inferno astral dentro do Campeonato Brasileiro e mesmo humilhada pelo Palmeiras, domingo, na goleada de 6 a 2, o time campineiro sonha em ser um visitante ingrato para o líder Corinthians, domingo, no Morumbi. Como não vence fora de casa há quase quatro meses, o time nem pensa em vitória mas em somar um ponto na capital. Para estragar a festa corintiana, o técnico Estevam Soares admite que pode armar um super-retranca. "Se não der para vencer, então vamos dar a vida para não perder", afirmou Estevam Soares, que aproveitou a folga nesta segunda-feira para ficar com a família, em São Paulo. Ele não esconde a preocupação pela situação crítica do time em termos de rebaixamento, com 48 pontos, em 16.º lugar. O objetivo era evitar que o time dependesse da última rodada, quando receberá o Brasiliense, em Campinas. As contas da diretoria são de que mais dois pontos bastam para evitar o descenso. "Depender de pontos contra o Corinthians, precisando vencer para ser campeão, é mesmo uma missão quase impossível. Mas temos que encarar esta situação, tendo em vista que não fizemos bem a lição de casa, desperdiçando várias chances de ficar livre do rebaixamento", completa o técnico. A Ponte não vence fora de casa desde o dia 27 de julho, quando ganhou do Santos, por 1 a 0, na Vila Belmiro. A partir desta terça-feira à tarde, quando o elenco se apresenta, o técnico começará a pensar na formação do time. O maior problema está no ataque, onde Evando foi expulso e o centroavante Tico voltou a sentir dores na parte posterior da coxa e deve ser vetado pelo departamento médico. Talvez estas baixas sejam a senha para Estevam Soares só escalar Izaías no ataque, reforçando o meio de campo com três volantes e a defesa com três zagueiros. Saldo da guerra - Apesar da correria na frente dos portões principais do Majestoso após a derrota para o Palmeiras, não houve nenhum ferido grave no confronto entre torcedores e policiais. Um grupo ligado à Torcida Jovem tentou voltar para o estádio à fim de pressionar os jogadores, mas acabou impedido à força pela Polícia Militar, que usou até bombas de efeito moral. Os torcedores responderam com pedras e bombas caseiras. O saldo final teve três torcedores presos, depois dispensados, além de três policiais feridos, que foram atendidos no Hospital Municipal Mário Gatti e liberados.