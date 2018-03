Ponte já procura substituto de Piá A diretoria da Ponte Preta já tem os primeiros nomes em vista para substituir o meia Piá, que rescindiu seu contrato com o clube para assinar com o Corinthians. Nesta quarta-feira, o nome mais cogitado foi o de Adriano, meia que jogou pelo Guarani, São Paulo e que disputou o último Campeonato Brasileiro da Série B pelo Náutico. A grande preocupação da Ponte em relação à contratação de Adriano é com sua forma física, já que ele está parado desde o final do Brasileiro do ano passado. Seu procurador, no entanto, deu declarações otimistas e garantiu que se depender do jogador a negociação se concretiza. Quem também apareceu como possibilidade para o meio-de-campo da Ponte foi Lindomar. Ele também disputou o Brasileiro da Série B de 2003, pelo Gama. Desde então, esteve atuando no futebol árabe, mas tem como certa sua volta ao Brasil antes do início do Campeonato Brasileiro. Nomes como o de Renato, que não deve ser aproveitado no Corinthians, e Robert, campeão brasileiro pelo Santos em 2003, também são especulados.