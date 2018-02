Ponte já tem novo titular no ataque Se depender do treinamento coletivo comandado pelo técnico Marco Aurélio Moreira nesta quarta-feira cedo, no Campo do Morumbi, em Paulínia, a Ponte Preta já tem um substituto para o atacante Weldon, expulso na vitória de 1 a 0 sobre o Botafogo. É o meia Júlio César que mostrou desenvoltura ao lado dos novos companheiros e deve fazer sua estréia desde o início do jogo com a camisa do clube. "Estou me sentindo bem, tanto na parte técnica como física. Só aguardo uma posição do professor", comentou o meia, todo satisfeito pelos elogios recebidos do técnico. A volta do atacante Anselmo foi vetado pelo departamento médico, que ainda considera prematuro seu aproveitamento. Ele ficou duas semanas fora dos treinos por causa de um tendinite no joelho direito. Outra novidade será o deslocamento de Zé Maria para a lateral-esquerda no lugar de Bill. A vaga no meio campo passa a ser ocupada por Ângelo, outro volante. Como o veterano Macedo não treinou por problemas particulares, o técnico testou Flávio Guilherme no ataque. O time ficou praticamente definido para o jogo contra o Cruzeiro, domingo, às 18 horas, no Majestoso. "A idéia é manter esta base mesmo. Só se tivermos algum problema até o final de semana", disse Marco Aurélio, satisfeito com a produção do time, que terá três zagueiros e três volantes, além de apenas um atacante nato: Macedo. Os jogadores ganharam folga no período da tarde e voltam aos treinos em dois período nesta quinta-feira. Na sexta-feira só treinam pela manhã, participando do coletivo-apronto.