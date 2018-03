Ponte já utilizou 40 jogadores em 2003 O técnico Abel Braga pode reclamar da falta de jogadores experientes no seu elenco, mas jamais poderá falar mal da quantidade de atletas colocados à sua disposição. Após 22 jogos sob o comando de Abel, a Ponte Preta já contabiliza 40 jogadores utilizados na temporada, seja no Campeonato Paulista ou Brasileiro. O problema de tantos jogadores começou no início do ano. Com uma séria crise financeira, vários atletas rescindiram seus contratos e foram jogar em outros clubes, como Luciano Baiano (Flamengo), Elivélton (São Caetano) e Humberto (Inter-RS). Além deles, outros estão entregues ao departamento médico ainda sem previsão de volta ao gramados, como os meias Piá e Riva e o zagueiro Rodrigo. Sem dinheiro para grandes contratações, a diretoria resolveu apostar nas categorias de base, uma das mais fortes do país, para "alimentar" o técnico Abel Braga. Do atual elenco do time de Campinas, cerca de 60% são formados no próprio clube. O mais regular em 2003 é o meia Adrianinho, que participou de 20, das 22 partidas da Ponte Preta este ano. Logo em seguida vem o goleiro Alexandre Negri, que entrou após a saída de Hiran e atuou em 19 jogos. Para o jogo contra o São Caetano no próximo sábado, Abel Braga não deve estrear ninguém. Na defesa Rafael Santos deve jogar pela primeira vez como titular em lugar de Gerson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, o atacante Fabrício Carvalho volta ao time após desfalcar o time pelo mesmo motivo. A Ponte tem nove pontos, ocupando o 21º lugar.