Ponte: jejum de 102 dias sem vitória em casa A Ponte Preta enfrenta o surpreendente Goiás, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, tentando acabar com um jejum de 102 dias sem vitória diante de sua torcida. Uma marca inquietante, que expõe o time à sua interminável crise financeira que tem afetado diretamente o rendimento em campo neste Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Braga, desgastado, não deixa de explicar a situação. E faz questão de deixar bem claro que não tem mais condição moral de cobrar os jogadores. "É difícil você trabalhar dentro deste quadro de falta de pagamento. Os problemas vão se acumulando na cabeça dos jogadores e fica difícil explorar suas qualidades técnicas", defende-se Braga, que passou os últimos dias rasgando elogios ao adversário. "No primeiro turno, quando jogamos lá em Goiânia, disse ao Cuca (técnico do Goiás) que eles iam da r a virada. Infelizmente, a Ponte também virou, mas para pior", comentou. A instabilidade é a marca registrada da atual Ponte Preta. O time venceu o dérbi, por 3 a 1, sobre o Guarani, mas perdeu de 3 a 0 para o Corinthians, reabilitando o time de Parque São Jorge. Embora em situação não crítica, a Ponte continua perto da zona de rebaixamento, com 43 pontos, em 18º lugar. A última vitória do time campineiro em casa aconteceu dia 13 de julho, quando venceu o Bahia por 1 a 0. Depois disso foram cinco empates e duas derrotas. Para quebrar este jejum, o técnico Abel Braga fará várias mudanças no time, algumas por necessidade, outras por opção. Na defesa, Gabriel, após cumprir suspensão, entra no lugar de Luis Carlos, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O meio campo ficará reforçado na marcação com o retorno de Romeu, afastado do time há quatro jogos. A dúvida é pelo outro homem de meio campo, que pode ser Piá, Adrianinho ou Ronildo. No ataque, Jean está praticamente vetado com problemas no joelho. O seu reserva, Luizinho Vieira, no coletivo de terça-feira à tarde, sentiu dores no calcanhar do pé direito e també m passou a ser dúvida.