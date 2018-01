Ponte joga sob pressão no Canindé Ainda sob a marca do mau futebol apresentado na primeira fase do Campeonato Paulista, a Ponte Preta estréia neste sábado no rebolo contra a Portuguesa de Desportos, neste sábado, sob pressão total. ?Ainda vou encontrar uma fórmula ideal para que nosso time mostre um futebol de qualidade", prometeu o técnico Abel Braga. O treinador vai escalar diante da Lusa mais uma formação diferente - a sétima em sete jogos. Depois de qualificar como "porcaria" o coletivo de quinta-feira à tarde, o técnico tem esperança de que a situação melhore no momento do jogo. Na fase inicial a Ponte somou apenas quatro pontos em seis jogos. Apesar da fragilidade do time, tanto a comissão técnica quanto os jogadores não temem o rebaixamento e até evitam falar sobre o assunto. Nas contas preliminares, apenas seis pontos serão suficientes para a equipe se livrar do vexame. O último colocado será rebaixado automaticamente, enquanto o penúltimo terá uma chance de escapar da Série A2, desde que vença o duelo com o vice-campeão da mesma divisão nesta temporada. Com relação ao time, o técnico confirmou apenas a entrada do volante Roberto no lugar de Izaías, que cometeu muitos erros no dérbi, inclusive marcando um gol contra e um pênalti desnecessário. Elivélton pode ganhar uma chance no lugar de Wesley, enquanto Lucas é opção para o lugar de Sérgio Alves.