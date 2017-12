Ponte: jogadores começam a se despedir No meio à festa digna de conquista de um título, a Ponte Preta pode começar a se despedir de seus heróis. A maioria dos jogadores que livraram o time do rebaixamento para a Série B não vai continuar no Majestoso na próxima temporada. Os melhores jogadores já têm destino certo, mas preferem não revelar. São os casos do meia Adrianinho, disputado pelos grandes clubes paulistas, e do atacante Jean, maior destaque nesta temporada. "Fiquei muito feliz de me despedir por cima. Vou sair para um time aí, mas não quero divulgar o nome agora", comentou Jean, de apenas 23 anos. O experiente Piá também deve deixar o clube. Adrianinho também, mas não fala para onde. "Ainda não sei. Isso va i depender do meu procurador (Márcio Rivellino), mas estou satisfeito de deixar o clube desta maneira, porque a Ponte é um clube que sempre vou amar". Palmeiras e Corinthians falam em contratá-lo, mas existe uma proposta do exterior. Garantida na Série A, a Ponte Preta pode sofrer profundas mudanças nesta semana. Existe até a possibilidade da renúncia do presidente Sérgio Carnielli, envolvido no escândalo do Banestado que está sendo investigado pela CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Câmara Federal. Os salários continuam atrasados por vários meses, só existindo a promessa de acerto até o final do ano. Fortaleza - A delegação do Fortaleza deixou Campinas sem poder reclamar de nada. Ao contrário do que temia, os cearenses foram muito bem recebidos. A direção do time campineiro até exagerou ao contratar algumas moças para entregar bouquet de flores aos visitantes. Encontraram também os vestiários higienizados. Mesmo assim, jogadores e o técnico Márcio Araújo reclamaram de uma eventual falta sobre o goleiro Jéfferson no primeiro gol, quando teria sido empurrado por Lucas. Em campo, porém, a Ponte foi melhor e mereceu a vitória. "Tivemos chance de empatar, quando o Alexandre chutou uma bola na trave. O futebol é ingrato: não fizemos e sofremos o segundo gol em seguida", lamentou Márcio Araújo.