Ponte leva seus problemas para o Rio Na lanterna do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta tenta reverter uma situação desfavorável nas últimas duas rodadas. Desta vez ela vai levar seus problemas para os vestiários do Maracanã, uma vez que o técnico Abel Braga continua tendo muito s problemas para definir o time para este jogo "de vida ou morte". Tanto que o técnico, temendo novas surpresas desagradáveis, já anunciou que o time oficial só vai ser definido momentos antes do jogo com a equipe carioca. A Ponte terá duas baixas por motivos de contusão para o este jogo decisivo, domingo, às 16 horas, no Maracanã. O ala-esquerdo Ronildo, com dores musculares na coxa direita, já foi vetado pelo departamento médico, enquanto o meia Piá, com o joelho direito inchado, será submetido a exames domingo pela manhã no Rio de Janeiro. Para a ala, o técnico Abel Braga decidiu escalar o jovem Rafael Ueta. Caso Piá não tenha condições de jogo, Adrianinho, que foi titular contra o São Paulo, será mantido. Outro que foi descartado é o experiente zagueiro Gerson, de 31 anos, suspenso pelo terceiro amarelo. Em seu lugar entra Rafael Santos, de apenas 19 anos. Na ala direita, Marquinhos retorna de suspensão no lugar de Carlos Alexandre.