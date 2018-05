Ponte libera lateral Dedê para voltar ao São Caetano

"Saio da Ponte Preta com muito orgulho de ter vestido esta camisa. Também agradeço a torcida, que me apoiou quando tive minha sequência no time titular", disse o atleta, que foi contratado após se destacar no Paulistão deste ano pelo Oeste, da cidade de Itápolis.

Com a saída de Dedê, já chega a nove o número de jogadores que deixaram o clube após o término da Série B. Além dele, saíram também o goleiro Giovani, os zagueiros André Gaúcho e Dezinho, o lateral-esquerdo César, os meias Diego Sales, Kim e Nenê e o atacante Márcio Mexerica.

Apesar da reformulação, a Ponte anunciou até agora apenas a contratação do volante Galiardo, ex-Náutico. A nova investida da diretoria deve ser o goleiro Aranha, que atualmente está na reserva do Atlético-MG e é ídolo da torcida campineira.

Do elenco que disputou a Série B, 17 jogadores têm presença garantida para 2010. O atacante Marcelo Soares, que estava emprestado ao Vegalta Sendai, do Japão, está retornando ao clube.