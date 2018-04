Ponte libera Mineiro para o Cruzeiro A diretoria da Ponte Preta confirmou, nesta quinta-feira à tarde, que liberou o volante Mineiro para negociar valores salariais com o Cruzeiro, de Belo Horizonte, que no dia anterior chegou a anunciar a desistência na contratação do meio-campista. Mineiro deve ser liberado por empréstimo de um ano, com a Ponte recebendo R$ 1 milhão e ainda o meia-atacante Leonardo, ex-Sport Recife, e que não se adaptou bem ao time mineiro. Mineiro seguiu para Belo Horizonte acompanhado de seu procurador, Oliveira Junior, para definir sua transferência. Só após o acerto é que a diretoria do time campineiro vai anunciar as contratações do lateral Daniel e do volante Flávio, ambos do Palmeiras. A ida do meia Adrianinho para o Parque Antártica não está descartada. O vice-presidente de futebol, Marco Antonio Eberlin, definiu nesta quinta-feira, as renovações de contrato do ala Elivélton e do zagueiro Ronaldão. Os dois aceitaram uma redução de 30% no salário e continuarão no Majestoso até o final da temporada. A negociação com Macedo ainda não acabou, mesmo porque o jogador ainda sonha em pegar seu atestado liberatório junto ao Grêmio. Além disso, ele diz ter propostas do Japão e do México. O zagueiro Alex Oliveira também está renovando contrato. Ele foi um dos jogadores que mais atuaram no segundo semestre, mesmo passando por uma cirurgia de artroscopia no joelho direito. O goleiro Alexandre aceitou uma proposta do América de São José do R io Preto, ganhando R$ 15 mil por mês. O outro goleiro, Adriano, está nos planos de Matonense e União São João, mas pode acertar com o Botafogo de Ribeirão Preto.