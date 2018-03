Ponte libera Piá para o Corinthians Piá na Ponte Preta é passado. Depois de cinco anos no clube ele praticamente se desligou no início da tarde de segunda-feira, quando participou de uma reunião com o vice-presidente de futebol, Marco Antônio Eberlin. O clube o liberou para fechar contrato com o Corinthians. Mesmo assim, no final da tarde, o dirigente confirmou que ainda não sabia oficialmente do interesse corintiano. Mas que a liberação de Piá seria automática, porque ele detém seus direitos federativos, inclusive com liberação no seu contrato. Ele, porém, ainda tem um débito a receber do clube. O acerto sobre este pagamento deve ser definido nesta terça-feira. E fará parte da sua liberação. Segundo Eberlin, o valor exato é de R$ 370 mil e Piá deixará o clube se deixar esta dívida para trás. "É a única forma de ser feito o negócio." O dirigente confirmou que deu a palavra em liberar o meia se aparecesse um bom negócio, mesmo porque Piá abaixou drasticamente seus salários a partir de janeiro. Aos 30 anos, Piá sempre foi referência na Ponte Preta por causa de seu temperamento agressivo. Como resultado de suas posições, vivia em constantes atritos com a torcida, num relacionamento de amor e ódio. Ano passado ele passou por duas cirurgias no joelho, o que atrapalhou seu rendimento em campo. Neste Campeonato Paulista liderou o time, dentro e fora de campo, na condição de líder e capitão. O ciclo Piá no Majestoso acaba com uma marca importante: ele foi o jogador mais caro contratado pelo clube em sua história: US$ 1 milhão. Novo reforço - O lateral-direito Alexandre, de 25 anos, do Santo André, é o novo reforço para o Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, ele acertou os detalhes do contrato. Antes de se apresentar, no dia 10 de abril, Alexandre defenderá o Santo André contra o Atlético-MG, dia 7 de abril, pela segunda fase da Copa do Brasil. Alexandre iniciou sua carreira em 1998 pelo Nacional, da capital paulista. Passou pelo Santos em 2000, pelo Goiás e Campinense-PB em 2001, foi vice-campeão brasileiro da Série C com o Marília, em 2002, e atualmente é titular no time equipe dirigido pelo técnico Luiz Carlos Ferreira. Indicado pelo gerente de Futebol Ronaldão, o zagueiro Fábio Basílio, de 24 anos, está realizando testes físicos junto com o elenco. O jogador, que defendia o Sporting, de Braga, Portugal, vai passar por avaliação física e técnica. Ele já defendeu o Villa Nova-MG, o Atlético-MG, o Guaçuano e o Sparta, de Campo Belo-MG. A temporada passada defendeu o Sporting-POR. Em 2000, ficou quatro meses no Guarani B, em Campinas, e não foi aproveitado. Se for aprovado, poderá disputar o Brasileiro. Este tipo de reforço faz parte do novo plano do clube de investir em valores desconhecidos.