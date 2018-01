Ponte luta contra a frustração Marco Aurélio, técnico da Ponte Preta, quer o fim da frustração entre os jogadores do elenco. As boas campanhas realizadas na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista, durante o primeiro semestre, deixaram alguns jogadores com a certeza de se transferirem para outros clubes. Porém, como isso não aconteceu, os que mais se destacaram, como Washington, Piá e Fabinho, parecem desmotivados para atuar na Ponte Preta durante o Campeonato Brasileiro. O problema salarial também afeta o elenco. Alguns jogadores não escondem o descontentamento com a diretoria, porque os salários estão atrasados pela primeira vez. "Quero um futebol-equipe, todos se ajudando e não tentando se mostrar mais que os outros, porque estão na Ponte Preta e têm que ajudá-la", disse o treinador, após a derrota por 4 a 1 para o São Caetano, em jogo-treino realizado ontem, em Jarinu, interior de São Paulo, onde o elenco faz pré-temporada. Nesta partida, o meia Piá foi substituído logo aos 14 minutos do primeiro tempo, após entrada violenta em Aílton, do São Caetano. Antes disso, ele já tinha discutido fortemente com Elivélton, seu próprio companheiro, dando mais uma prova de como o elenco está dividido. "A atitude do Piá foi ridícula, vamos procurar um meio de puni-lo. Este tipo de coisa não pode mais acontecer", confirmou Marco Aurélio. Além de ser advertido, Piá pode ser multado pela diretoria. Nos últimos 15 dias, o meia esteve afastado do elenco para se recuperar de um acidente automobilístico e tinha voltado ao treinamentos esta semana. Uma reunião, realizada nesta manhã, colocou o vice-presidente de futebol, Marco Antonio Eberlin, diante dos jogadores, mas ninguém comentou os assuntos tratados. Antes de resolver os problemas internos, a diretoria da Ponte Preta segue buscando reforços para o Campeonato Brasileiro, que vai começar na próxima quarta-feira, dia 1º de agosto, contra o Flamengo, em Juiz de Fora (MG). O centroavante Ilan, do Paraná Clube, pode chegar a Campinas ainda esta semana. Ele tem 20 anos e no ano passado esteve emprestado ao São Paulo. Como não foi muito aproveitado pelo então técnico Vadão, o atacante foi devolvido ao time paranaense. Alto, de presença na área, Ilan tem características muito parecidas com as de Washington, e sua chegada faz aumentar as possibilidades da saída do artilheiro que marcou 16 gols no Paulistão e 11 gols na Copa do Brasil.