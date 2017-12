Ponte luta contra jejum de 119 dias Vencer o Santos, no estádio Moisés Lucarelli passou a ser fundamental para a Ponte Preta na sua luta para se afastar da zona do rebaixamento. Mas, acima de tudo, é um grande desafio, uma vez que o time campineiro não vence no Majestoso há quase quatro meses. Na verdade, vai completar 119 dias de jejum neste domingo. Para o técnico Abel Braga, que nunca perde a esperança de tirar o time do buraco, nem o longo jejum e nem a série de cinco jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro é desanimador. "Ninguém ganha na véspera. Temos chances de ganhar e tenho certeza que vamos sair desta situação", repete o técnico, há muito tempo com a corda no pescoço. Para os supersticiosos, a má fase acabou em Salvador, na quinta-feira. Coincidentemente, a última vitória ponte-pretana em casa aconteceu diante do Bahia, dia 13 de julho, por 1 a 0, pelo primeiro turno. Depois da derrota de 1 a 0 para o Bahia, na Fonte Nova, a Ponte se manteve em 20º lugar, com 45 pontos, três a mais que o Fortaleza, o penúltimo colocado. Há ainda outra agravante: seus próximos jogos são complicados. Após receber o Santos, a Ponte receberá o São Paulo sairá diante do Coritiba e do Flamengo, encerrando a sua participação em casa diante do Fortaleza. Com relação ao time, muitos problemas e dúvidas. O zagueiro Gerson foi vetado pelo departamento médico com forte entorse no joelho direito. Em seu lugar pode entrar Rafael Santos ou Luis Carlos. Havia dúvida sobre o aproveitamento do zagueiro Gabriel, que em princípio, teria recebido o terceiro cartão amarelo. Mas ele reúne condições de jogo. No meio campo, Romeu, suspenso, deve ser substituído por Ricardo Conceição. Por opções técnicas, Abel Braga pode ainda promover duas mudanças. Ronildo pode reassumir a ala-esquerda no lugar do improvisado Nenê, enquanto Roger pode ganhar a vaga de Adrianinho no meio campo. O goleiro Lauro, apesar da falha gritante no último jogo, está confirmado. Ele tem mais crédito do que débito. As mudanças, porém, não puderam ser testadas no campo. Os jogadores foram dispensados sexta-feira e só participaram do recreativo no sábado cedo.