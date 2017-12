Ponte luta contra jejum de vitórias De olho numa vaga na Copa Sul-Americana, a Ponte Preta luta para quebrar um jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o time campineiro enfrenta o Criciúma, em Campinas, data em que vai atingir a marca de um mês e um dia sem vitórias. A última vez que a Ponte venceu foi no dia 27 de outubro, quando marcou 3 a 0 sobre o Paysandu, no estádio Moisés Lucarelli. Depois desta partida, foram só fracassos: em quatro jogos disputados, o time empatou um e perdeu três: Vasco da Gama (2 a 2), São Caetano (3 a 0), Grêmio (6 a 1) e Atlético-PR (3 a 2). Esta série negativa, fez o time cair para décima posição com 58 pontos e sair da zona de classificação para Copa Sul-Americana, principal objetivo do time no momento. "Tivemos uma queda assustadora nos últimos jogos. Mas ainda estamos em tempo de recuperar e conquistar uma vaga na Sul-Americana", comentou o técnico Nenê Santana. Para pegar o Criciúma, o treinador pretende mandar a campo um time bem mais ofensivo. Diferentemente do que aconteceu no último domingo, quando o meio-campo foi ocupado por quatro jogadores com características defensivas: Romeu, Marcus Vinícius, Ricardo Conceição e Flávio. Desta vez, o técnico deverá promover a entrada do meia Danilo e do atacante Roger. O primeiro entraria na vaga de Flávio, suspenso, enquanto o segundo substituiria Júlio César. O lateral-esquerdo Bill também cumpre suspensão automática, no entanto, para sua vaga, o treinador não dispõe de nenhum jogador da posição. Por isso, existe a possibilidade de o meia Vander ser improvisado. "Estou disposto a colaborar com o time. Mesmo não sendo da posição, caso for confirmado, quero ajudar", disse o jogador.