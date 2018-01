Ponte luta para não perder mais pontos A Ponte Preta ainda tem esperança de reverter a sua complicada situação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na qual já perdeu um ponto e corre o risco de perder mais três no Campeonato Brasileiro. O clube entrou com recurso para tentar recuperar o ponto perdido para o Internacional, numa tentativa de se respaldar para evitar a perda dos três pontos relativos à vitória sobre o Juventude. O caso está sendo acompanhado pelo diretor jurídico da Ponte, Antonio Augusto Gugliota, que está no Rio de Janeiro desde terça-feira. Ele protocolou o recurso no STJD, na expectativa de reverter a decisão unânime (4 a 0) tomada por causa da utilização do volante Roberto nos dois primeiros jogos do Brasileiro. O jogador estava suspenso por causa de uma expulsão ocorrida no campeonato do ano passado. "Precisamos lutar para recuperar este ponto, porque o segundo julgamento tem a mesma base jurídica", argumentou o advogado. Os pontos contra o Juventude estarão em pauta na sessão do dia 29. Antonio Augusto Gugliota vai aproveitar a estada no Rio para fazer uma conferência geral da documentação de todos os jogadores da Ponte, inclusive do zagueiro Gerson, que teria que cumprir três jogos de punição ainda por causa de uma expulsão sofrida na Copa Centro Oeste, quando defendia o Brasiliense. Na ocasião, ele foi suspenso por seis jogos, com metade da pena sendo transformada em multa. Ameaçada de perder quatro pontos, a Ponte não descarta a possibilidade de ganhar apoio de uma ação popular proposta pelo deputado estadual Sebastião Arcanjo, o Tiãozinho do PT, que é muito ligado à direção do clube. Mudanças - Em Campinas, o técnico Abel Braga já começa a mostrar confiança nos jovens jogadores que têm utilizado no Brasileiro. Mas, para enfrentar o Figueirense, domingo, em Florianópolis, ele poderá ganhar mais experiência no meio-campo com as possíveis entradas de Romeu e Reginaldo Vital. Na lateral-esquerda, Ronildo ocupará a vaga de Alan, suspenso com três cartões amarelos.