Ponte luta por vaga na Copa do Brasil A definição da CBF de oferecer apenas cinco vagas ao futebol paulista dentro da Copa do Brasil provocou um verdadeiro alvoroço na Ponte Preta, que lutaria pela última indicação ao lado de São Caetano, Portuguesa de Desportos e até mesmo do Paulista de Jundiaí. Os dirigentes esperam que o presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Farah, indiquem a Ponte pela sua tradição de clube centenário. Para tentar sensibilizar Farah da força do clube, o presidente da Ponte, Sérgio Carnielli, esteve na sede da entidade, nesta quinta-feira, acompanhado do vice-presidente Marco Antonio Eberlim. "Somos o clube mais antigo do Brasil e já participamos várias vezes da Copa do Brasil. Acho que temos direito adquirido", comentou Eberlim. A Ponte participou das últimas três edições da Copa do Brasil. Os outros quatro participantes paulistas estão definidos: São Paulo e Palmeiras estão entre os 10 melhores times do ranking da CBF, baseado em participações em campeonatos brasileiros e copas. O Guarani é 12º e foi beneficiado pelas participações de Corinthians, Santos e Grêmio na Copa Libertadores. A quarta vaga paulista é do campeão de 2002, o Ituano, que participará pela primeira vez da competição. Ano passado, os grandes clubes não disputaram o Paulistão porque estavam na Torneio Rio-São Paulo. A FPF deve confirmar seus cinco representantes na competição nesta sexta-feira.