Ponte mantém base contra o Atlético-PR Do discurso para a prática há uma grande diferença. É o provou o técnico Abel Braga, da Ponte Preta, no coletivo realizado nesta quinta-feira à tarde quando praticamente confirmou o time para enfrentar o Atlético Paranaense, com apenas uma mudança. O experiente Gerson, após cumprir suspensão, volta na defesa no lugar de Rafael Santos, enquanto o ataque deve continuar com três atacantes. A manutenção da base do time contraria a disposição anterior do técnico, que já tinha se manifestado favorável a promover mudanças no time em relação àquele que empatou com o São Caetano sem gols, na última rodada. Ele só admitiu que dois jogadores caíram muito de produção nos últimos jogos, mas não quis detalhar comentários à respeito. Seriam os atacantes Sérgio Alves e Fabrício Carvalho. Vaguinho continua sendo apenas opção no meio-campo porque realiza um tratamento dentário, mas deve ser opção para a reserva. Enquanto isso, o volante Romeu foi poupado por sentir dores musculares, mas está confirmado como segundo volante ao lado de Roberto. A dupla é considerada o ponto de equilíbrio do time, que só tem 10 pontos e ocupa a perigosa 19ª posição na tabela de classificação.