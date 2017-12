Ponte mantém sonho da Sul-Americana Por oito rodadas consecutivas a Ponte Preta liderou o Campeonato Brasileiro e durante 32 rodadas esteve entre os clubes em condições de ter uma vaga na Copa Sul-Americana. Com estes dois argumentos, o técnico Estevam Soares acha que o time deve manter o sonho de disputar pela primeira vez uma competição internacional em 2006. A situação melhorou bastante após a vitória, de virada, por 2 a 1, sobre o Santos, quarta-feira, no Majestoso. O time chegou aos 47 pontos e quer mais 11 para atingir seu objetivo. Estevam, porém, evita comentar números e prefere pensar daqui para frente jogo a jogo. "Vamos nos concentrar somente no jogo diante do Internacional", disse ele, referindo-se ao confronto de domingo, às 16 horas, no Estádio Beira Rio. Ele só vai pensar na definição do time após os treinos desta sexta-feira. O zagueiro Rafael Santos, com três cartões amarelos, deverá ser substituído por Galeano, enquanto Danilo é a opção para a vaga de Élson e Izaías para o lugar de Evando. Os ausentes também foram punidos com o terceiro cartão. O difícil será vencer fora de casa, o que não acontece há mais de três meses. A última vitória foi sobre o Santos, dia 27 de julho, na Vila Belmiro, por 1 a 0.