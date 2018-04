Ponte mantém time contra o Santos A Ponte Preta quer uma vitória no Rio-São Paulo para festejar o reencontro com sua torcida. O time joga em casa neste sábado, às 16 horas, contra o Santos. O técnico Oswaldo Alvarez pretende manter a mesma base que começou a temporada, com apenas uma mudança forçada: Dionísio entra no lugar de Marquinhos, que cumpre suspensão automática. Marquinhos foi expulso na estréia contra o Vasco da Gama, por 3 a 3, no Rio de Janeiro. A opção por Dionísio é mais cautelosa, porque ele tem maior poder de marcação que Adrianinho, com características ofensivas. A mudança foi praticamente confirmada após o treino realizado nesta sexta-feira cedo no centro de treinamento do Jardim Eulina. O treino começou com 40 minutos de atraso porque antes houve uma reunião com a comissão técnica e a diretoria. "Nada de novo, apenas uma reunião de rotina, pois vamos estar de volta à presença de nossa torcida", explicou o vice-presidente de futebol, Marco Antonio Eberlin. O técnico Vadão está confiante no trabalho do grupo. Ele acha que o time já evoluiu fisicamente diante do Coritiba, quarta-feira, apesar da derrota, por 2 a 1, pela Copa do Brasil. "Precisamos ganhar mais velocidade no passe do meio-campo para facilitar o trabalho dos atacantes", argumentou Vadão. O centroavante Washington, convocado para a seleção brasileira, é um dos jogadores mais entusiasmados. Ele se apresenta à seleção domingo, mas antes espera comemorar a vitória sobre o Santos. "Vou fazer de tudo para marcar um gol e oferecer à torcida", prometeu o atacante, que foi lembrado pela terceira vez para defender o Brasil. O preço da arquibancada será de R$ 10, mas a diretoria espera apenas 6 mil torcedores para esta partida.