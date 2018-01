Ponte mantém três laterais no elenco Com o objetivo de definir rapidamente o elenco para o início da temporada de 2006, a diretoria da Ponte Preta renovou o contrato do lateral-direito Luciano Baiano. Mesmo assim não abre mão de Rissut, outro lateral e que estaria sendo pretendido por vários clubes. "Precisamos tirar o atraso e formar logo o elenco. Com relação ao Rissut, ele tem contrato com o clube até o final do próximo ano e só deixará a Ponte se houver uma proposta vantajosa", explicou o diretor de futebol, Ricardo Koyama. O jogador já disse que aceita ficar, mas quer um reajuste salarial. Diante das dificuldades para se conseguir reforços, a diretoria acatou a posição do técnico Vadão e vai manter o lateral-esquerdo Bruno no elenco. O time ainda conta com outros dois laterais: os ex-juniores Iran e Nei. O volante Ari, do Bahia, está confirmado como reforço para suprir as saídas de Éverton, que voltou para o Sport Recife e de Ângelo, que se transferiu para o São Caetano.