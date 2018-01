Ponte: Mineiro deve jogar no Japão O volante Mineiro, da Ponte Preta, está muito próximo de reforçar o Kashiwa Reysol em 2003. O jogador seria o substituto do tetracampeão César Sampaio, ex-Santos e Palmeiras, que está voltando ao Brasil para defender o Cruzeiro. O técnico do clube japonês é Marco Aurélio, fã incondicional de Mineiro desde a época em que trabalhou com o jogador no time campineiro. Além de Mineiro, o meia Caíco também pode estar deixando o Majestoso. O jogador tem contrato até o dia 31 de dezembro e vem encontrando dificuldades para renovar seu vínculo. Depois de renovar com o ala Elivélton, a diretoria espera também definir a permanência do goleiro Hiran e do lateral direito Luciano Baiano, que tem vínculo com o Ituano. Só depois o clube irá atrás de reforços.