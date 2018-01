Ponte mistura alívio com preocupação Uma sensação de alívio ganhou espaço no Estádio Majestoso após a vitória da Ponte Preta sobre o União Barbarense, por 2 a 1, sábado, em Campinas. O time campineiro se recuperou de duas derrotas seguidas, para União São João e Paulista, e comemorou o fato de ter deixado a zona do rebaixamento. Nada, porém, que não deixa a diretoria e a comissão técnica preocupados com o rebaixamento dentro do Campeonato Paulista. "Evoluímos, mas ainda estamos longe do esperado", reconhece o técnico Vadão, que acertou o time na base da sorte. Depois de um primeiro tempo sonolento, a Ponte melhorou com as entradas de Rafael Santos e, principalmente, Danilo, no segundo tempo. O time ganhou velocidade, marcou seus gols e chegou aos sete pontos. O problema, agora, é armar o time para enfrentar o Corinthians, quarta-feira, em São Paulo. O volante Henrique e o meia Rafael Santos receberam o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão. Depois da folga de domingo, o elenco se apresenta nesta segunda-feira cedo.