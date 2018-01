Ponte muda ataque contra Corinthians Vice-lanterna do Campeonato Brasileiro a Ponte Preta precisa reagir para escapar do rebaixamento. Mas o técnico Abel Braga não tem muitas opções e vai tentando mudar o time dentro do possível. Para enfrentar o Corinthians, domingo à tarde, no Moisés Lucarelli, a principal novidade será a entrada do atacante Nenê no lugar de Sérgio Alves. Uma mudança radical, uma vez que aos 27 anos, Nenê ainda não fez nenhuma partida inteira no Brasil. Revelado pelo Palmeiras, ele passou oito anos no futebol mexicano e no Majestoso atuou apenas alguns minutos no segundo tempo do jogo contra o Grêmio, em que a Ponte venceu por 2 a 1. Por outro lado, Sérgio Alves, de vez, caiu em desgraça com o técnico. Mesmo sendo artilheiro do time com seis gols, ele passou a semana treinando entre os reservas. Não foi diferente nesta sexta-feira cedo, quando o coletivo apronto praticamente definiu o time. Enquanto sacrifica Sérgio Alves, o técnico dá moral a Fabrício Carvalho, o mais visado pela torcida após a derrota no dérbi, por 2 a 0. Para garantir sua escalação, o paciente Abel Braga aceitou conversar, durante a semana, com quatro líderes de torcidas organizadas na tentativa de evitar a pressão sobre o atacante. Ângelo está confirmado no meio-campo no lugar de Romeu, que cumpre suspensão por cartões amarelos. Os laterais Mantena e Alan continuam como titulares, embora Marquinhos e Ronildo tenham cumprido automática e reunam condições de jogo. A surpresa pode acontecer no meio-campo, onde Vaguinho tem chances de ganhar a vaga de Adrianinho.