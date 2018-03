Ponte muda ataque contra o Goiás A Ponte Preta já iniciou a preparação para enfrentar o Goiás nesta quarta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A volta do atacante Weldon no lugar de Roger é a principal novidade no time comandado pelo técnico Estevam Soares. Weldon foi expulso na partida em que a Ponte derrotou o Corinthians por 3 a 2, na quarta-feira da semana passada. Depois de ficar de fora no empate em 0 a 0 contra o Flamengo, ele reforça o time. "É muito bom poder contar com o Weldon, pois ele dá velocidade ao time e finaliza muito bem. Vamos trabalhar agora a armação da jogada para que os nossos homens de frente possam transformar as oportunidades em gol", afirmou Estevam. O atacante Macedo, que faz parte do grupo de jogadores contratados para reforçar o time no Brasileiro, ainda não poderá estrear contra o Goiás. A documentação ainda não está liberada pela Confederação Brasileira de Futebol. Enquanto isso, continua a novela da contratação do volante Flávio. Depois de anunciar que estava tudo praticamente definido para que ele se apresentasse na Ponte, mas as negociações estão novamente emperradas. Para liberar o atleta, o Palmeiras quer o zagueiro Gabriel.