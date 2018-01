Ponte muda cinco contra o Botafogo O time da Ponte Preta para enfrentar o Botafogo domingo, em Ribeirão Preto, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, terá cinco mudanças. Por mais que evitasse, o técnico Nelsinho Baptista se viu obrigado a alterar bastante o time em relação àquele que venceu o União São João,no último domingo, por 2 a 1. Sem poder contar com o lateral Wágner e o zagueiro Ronaldão, suspensos, o treinador teve a confirmação do departamento médico que os meias Adrianinho, com lesão muscular na perna esquerda, e Fabinho, com dores no pé direito, estão vetados. Assim, Nelsinho já começa a estudar os substitutos. Para o lugar de Ronaldão, entra André Santos. No meio campo, Piá retorna ao time em lugar de Adrianinho e Roberto assume a vaga de Fabinho. Na lateral, mesmo com a improvisação, fica a única dúvida: Elivélton e Clodoaldo disputam a posição. Com Elivélton, o time adotará uma posição mais ofensiva. Já com Clodoaldo, que é volante de origem, a postura da equipe será mais defensiva. A quinta mudança é a entrada do jovem Carlos Alexandre na lateral-direita. Ele ganhou a vaga de Dionísio, que não vinha jogando bem. Com todos esses problemas, o treinador também está sendo obrigado a mudar o esquema de jogo, voltando ao 4-4-2 tradicional. A partida contra o Botafogo será no estádio Santa Cruz a partir das 16 horas. A Ponte Preta está na quarta colocação com nove pontos ganhos e, dependendo dos resultados das outras partidas, pode assumir a liderança da competição com uma vitória.