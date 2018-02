Ponte muda cinco para receber o São Bento em Campinas Depois de um início irregular dentro do Campeonato Paulista, Ponte Preta e São Bento correm atrás de pontos pela quarta rodada, neste sábado, às 18h10, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A situação de ambos é ruim na tabela, com a Ponte ocupando a 12.ª ocupação, com três pontos. O São Bento está em situação pior: ocupa a modesta 16.ª colocação, com apenas um ponto. O treinador Wanderley Paiva ficou decepcionado com a atuação do time na derrota para o São Caetano, por 2 a 0. E resolveu mudar por atacado. Cinco jogadores vão entrar e o esquema 3-5-2 está confirmado em substituição ao 4-4-2. Os dois laterais, Dionísio e Dic, serão trocados pelos alas Johnathan e Wellington. Na defesa, o zagueiro Émerson entra no lugar de Zacarias, suspenso com três cartões amarelos. Ismael fará a função de terceiro zagueiro. No meio-campo Julian ganha uma chance no setor de criação na vaga de Castor. ?Estamos mudando para melhorar?, garantiu Paiva, que espera a chegada de novos reforços. Os mais cotados são Nildo, meia do Náutico, e André Rocha, lateral-direito do Atlético Paranaense. No São Bento, o treinador Freddy Rincón precisou mudar o esquema e colocar três zagueiros. O sucesso foi tanto no empate por 1 a 1 com o América, que o comandante vai manter Fábio Lima, Cléber e Rogélio na defesa. No restante do time, Rincón tem duas dúvidas. O meio-campo Everton volta de suspensão e briga por uma vaga com Thiago Almeida. Um pouco a frente, Patrick pode estrear. Mas Vanderson também está na briga. Ficha técnica: Ponte Preta x São Bento Ponte Preta - Aranha; Ismael, Anderson e Émerson; Johnathan, Ricardo Conceição, João Marcos, Julian e Wellington; Anderson Luiz e Finazzi. Técnico: Wanderley Paiva. São Bento - Rafael; Fábio Lima, Cléber e Rogélio; Émerson, Thiago Almeida (Everton), Denis, Michel e Vanderson (Patrick); Roberto Santos e Davi. Técnico: Freddy Rincón. Árbitro - Roger Arias da Cunha. Horário - 18h10. Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).