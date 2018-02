Ponte muda para ganhar agressividade Para ganhar força no ataque, a Ponte Preta pode mudar seu estilo de jogo contra o Figueirense, domingo à tarde, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Marco Aurélio Moreira fará sua estréia no lugar de Estevam Soares, agora no Palmeiras, e pode escalar o time com dois volantes e dois meias na esperança de ganhar mais agressividade. Acontece que a Ponte passou a encontrar dificuldade para superar a marcação adversária quando joga em seu estádio. Assim, empatou com o Coritiba, por 0 a 0, e perdeu para o Juventude, por 1 a 0. A equipe de Campinas soma 14 pontos e está em 9º lugar no Brasileiro. A provável mudança foi testada nos treinos coletivos da tarde de quinta e da manhã de sexta-feira. Como o volante Romeu está suspenso com três cartões amarelos, a opção de troca seria Ângelo ao lado de Marcus Vinícius e Flávio, mantendo o time com três volantes. Mas já na quinta-feira houve a surpresa com o aproveitamento do meia Zé Maria. Mas ele foi vetado depois, por não estar inscrito na CBF. E, nesta sexta, a novidade foi a utilização do meia Rafael Rodrigues, uma das promessas do clube. "O time já está escalado, mas não confirmado", despistou o técnico após o treinamento. Mas ficou a impressão de que a Ponte vai ter mesmo Rafael Rodrigues ao lado do meia Vânder. As outras mudanças já estavam definidas. Alexandre Paulista entra na lateral-direita, no lugar do suspenso André Cunha. No meio da defesa, Alexandre volta após cumprir suspensão e substitui Rafael Santos. No ataque, a vaga do atacante Anselmo, machucado, será preenchida pelo meia Rafael Ueta.