Ponte muda peças. Esquema continua A Ponte Preta está pronta para enfrentar o São Caetano, domingo, às 18 horas, no Estádio do Majestoso, em Campinas (SP). Na tarde desta sexta-feira aconteceu o último treino, quando o técnico Nenê Santana confirmou no coletivo que o time mais uma vez vai atuar no esquema 4-4-2. A principal dúvida está no meio-campo. Nenê só deve decidir momentos antes do jogo se vai optar por Vander ou Danilo no lugar de Júlio César, suspenso com três cartões amarelos. Com Bill ainda machucado, o lateral-direito Luciano Baiano seguirá jogando improvisado no lado esquerdo. Na defesa, Gustavo que cumpriu suspensão automática, volta no lugar de Luís Carlos, já que Alexandre segue no Departamento Médico. O volante Marcus Vinícius e o atacante Alecsandro, com dores musculares, não participaram das atividades, mas estão confirmados, assim como o lateral-direito André Cunha, que não treinou durante a semana devido a uma contusão. Em nono lugar no Campeonato Brasileiro, com 58 pontos, a Ponte ainda sonha com uma vaga na Copa Sul-Americana em 2005.