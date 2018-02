Ponte muda quatro contra o Botafogo Ao contrário do que faz costumeiramente, o técnico Marco Aurélio Moreira confirmou o time da Ponte Preta que enfrentará o Botafogo, domingo à tarde, no estádio Caio Martins, em Niterói, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Estão confirmadas quatro mudanças em relação ao time que perdeu e casa para o Figueirense, por 2 a 0. "Se não tiver nenhuma surpresa, o time será este mesmo", disse o técnico, reticente, que só atende a imprensa duas vezes por semana e não esconde sua indisposição em dar entrevistas. Dois jogadores voltam após cumprir suspensão automática. O lateral direito André Cunha entra na vaga de Alexandre Paulista, enquanto o volante Romeu ocupa o lugar de Rafael Rodrigues. Com o meia Vander vetado pelo departamento médico por 15 dias, com uma lesão muscular na perna direita, o meia Zé Maria fará sua estréia no time. Ele tem 26 anos, veio do Prudentópolis, do Paraná, e só agora foi inscrito. Meia e ala-esquerdo, ele arrancou muitos elogios de Marco Aurélio, que optou pela experiência de Macedo no ataque na vaga que era de Rafael Ueta e disputada por Júlio César. O time joga no 4-4-2, mas com o volante Marcus Vinícius exercendo a função de líbero na frente dos dois zagueiros de área. O volante foi alvo de preocupação, na quinta-feira à noite, no STJD do Rio de Janeiro. Ele foi, de novo, julgado por sua expulsão diante do Palmeiras, mas acabou absolvido. No primeiro julgamento, Marcus Vinícius tinha pego dois jogos, já cumpridos. Os jogadores participaram de um tático, seguido de coletivo pela manhã na cidade de Paulínia, com o time titular formando com: Lauro; André Cunha, Gustavo, Alexandre e Bill; Marcus Vinícius, Romeu, Flávio e Zé Maria; Weldon e Macedo. O elenco ganhou folga à tarde, com a determinação de se apresentar às 7h30 de sábado no Majestoso para o recreativo. Depois a delegação embarca no Aeroporto de Viracopos com destino ao Rio de Janeiro. Em Caio Martins, a Ponte tentará esquecer as duas derrotas consecutivas sofridas em casa diante de Juventude, por 1 a 0, e Figueirense. O time soma 14 pontos, em 14º lugar.