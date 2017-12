Ponte muda rotina para se recuperar Para começar uma nova etapa no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta saiu da rotina nesta terça-feira. Logo pela manhã os jogadores realizaram exames físicos na Unicid, em São Paulo, e depois seguiram para a cidade de Porto Feliz (interior de SP), onde o elenco ficará concentrado até momentos antes do jogo contra o Paysandu, dia 7, em Belém. Num primeiro momento, nesta quarta-feira, o elenco vai trabalhar fisicamente com Luís Fernando Goulart, mas os trabalhos de quinta e sexta-feira serão intercalados com treinos técnicos e táticos. "Vamos ganhar fôlego e cabeça fria para ganhar novamente", resume o técnico Estevam Soares, animado em recuperar o time que não vence há oito rodadas, com sete derrotas seguidas. Mesmo assim, o time soma 33 pontos, em 11.º lugar. Os novos reforços, o zagueiro Preto e o atacante Tico, já estão trabalhando com o grupo. Existe a expectativa pela chegada de outros jogadores, como o centroavante Rodrigão, do Santo André, e do meia Élson, ex-Palmeiras que está encostado no Sttutgart, d a Alemanha. Ele também está sendo disputado pelo Atlético-MG. O meia Éder e o atacante Fabiano Gadelha, ambos do Sport, são cotados, mas não podem deixar o clube pernambucano antes do término da primeira fase da Série B.