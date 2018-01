Ponte multa Piá e afasta Régis O clima não é nada bom neste período de pré-temporada da Ponte Preta. Para evitar novos casos de indisciplina, a diretoria multou o meia Piá em 40% sobre seu salário e afastou o atacante Régis. As medidas também foram endossadas pela diretoria, que pretende acabar com o e "estrelismo" e buscar um "futebol solidário" dentro do Campeonato Brasileiro que começa na próxima semana. Piá foi multado depois de se desentender com o companheiro Elivélton num jogo-treino contra o São Caetano. No mesmo amistoso, ele foi expulso aos 14 minutos, depois de dar uma entrada violenta em Aílton, meia adversário. Concentrado em Jarinu, o jogador não quis comentar nada sobre a multa, acatando a decisão da diretoria. Sobre o lance contra o adversário, considerou tudo normal. "Levantei o pé com a sola, mas num lance normal. Foi um falta simples, nada para ser expulso", disse. O atacante Régis acabou sendo desligado do grupo após brigar com Macedo. Além de ser multado, ele deve ser negociado com outro clube. Na verdade, tanto Piá como Régis são conhecidos "problemas" para a comissão técnica, tanto dentro como fora de campo. Recentemente, Piá se envolveu em outro acidente de carro, enquanto Régis agrediu um conselheiro na porta do estádio Moisés Lucarelli. Depois de enfrentar vários casos de indisciplina, a diretoria da Ponte Preta impôs normas para o elenco. Casos de indisciplina não serão mais tolerados, com multa de 40% sobre o salário e o afastamento em caso de reincidência. Tudo foi explicado aos jogadores numa demorada reunião acontecida na concentração, em Jarinu, onde o elenco permanece até terça-feira, véspera da estréia diante do Flamengo, em Juiz de Fora (MG). A diretoria confirmou também que não pretende contratar mais ninguém para a competição. O último nome a ser cogitado foi o atacante Ilan, do Paraná, que chegou a ser oferecido. A aposta é nos chamados "prata da casa", tanto que o atacante Lucas, de 19 anos, e o volante Luis Carlos, de 20 anos, foram integrados ao elenco profissional. O atacante Samuel, ex-Mogi Mirim, deve fazer um acordo para ficar com o passe depois de um obscura passagem pelo Remo.