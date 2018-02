Ponte não muda esquema defensivo Marco Aurélio comandou na manhã desta terça-feira, seu primeiro treino como técnico da Ponte Preta. Em sua quarta passagem pelo comando do time campineiro, ele iniciou o trabalho procurando deixar claro que todos os jogadores terão chances com ele. E também já avisou que não fará nenhuma alteração na maneira defensiva do time atuar, principalmente nos jogos fora de casa. "O time precisa manter a pegada forte e ficar atento na marcação", ressaltou o técnico, elogiando bastante o trabalho defensivo do grupo. Mas ele não teme que a fama de retranqueiro o atrapalhe na sua nova passagem pelo Majestoso. "Nós da comissão técnica somos apenas parte de uma engrenagem. Quem decide em campo são os jogadores. Não ligo para o que os outros digam, desde que meu time ganhe", comentou. Esta é a sua quarta passagem no comando técnico do time. Em 104 partidas dirigidas pelo ex-meia-direita, Marco Aurélio obteve 46 vitórias, 29 empates e 29 derrotas. Seu índice geral de aproveitamento é de 53,5%. O time se prepara para enfrentar o Figueirense-SC, domingo, às 16 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Com 14 pontos, ocupa a nona posição da tabela de classificação. O adversário também tem 14 pontos e é o sexto colocado devido aos critério de desempate. Será o típico "jogo de seis pontos". O atacante Anselmo, com tendinite no joelho direito, está de novo entregue ao departamento médico e, dificilmente será aproveitado. Nem fará tanta falta, porque até agora não marcou nenhum gol no Campeonato Brasileiro. Seu provável substituto será Flávio Guilherme, uma vez que o veterano Macedo decepcionou na derrota de 1 a 0 para o Juventude.